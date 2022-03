Giornata mondiale dell’acqua: oggi è il trentesimo anniversario

Il 22 marzo ricorre la Giornata mondiale dell’acqua, una giornata istituita dalle Nazioni Unite nel 1992. Questo evento è utilizzato principalmente per sensibilizzare le persone ad utilizzare meno e meglio le risorse idriche terrestri. Il 20% del Paese, infatti, è a rischio siccità e desertificazione. Finish ha lanciato il progetto “Acqua nelle nostre mani” per aumentare la consapevolezza dei consumatori riguardo l’utilizzo corretto dell'acqua, in quanto risorsa preziosa. Partner del progetto sono il Future Food Institute, centro di eccellenza italiano sui temi dell’innovazione agroalimentare, e IPSOS, leader mondiale nelle ricerche di mercato: uno studio su abitudini, consumo, tutela e spreco dell’acqua in Italia. La ricerca, condotta a gennaio 2022 su un campione rappresentativo di oltre mille persone ha restituito un quadro abbastanza preoccupante, soprattutto per la scarsa consapevolezza delle cattive abitudini: gli italiani risultano tra i meno attenti in Europa, con un consumo medio pro-capite di 220 litri al giorno, contrariamente alla media europea di 165 litri, ma solo 1 su 2 è infatti cosciente del maggiore consumo. Tra gli italiani il 73% dichiara di chiudere i rubinetti quando non necessario e di utilizzare la lavastoviglie solo a pieno carico, il 49% si impegna a fare docce più brevi, il 67% preferisce la doccia alla vasca. Di positivo c'è che la sensibilità al tema della siccità sembra aumentare e i dati sono in miglioramento, ma questa giornata sembra essere ancora fondamentale per ricordare a tutti di chiudere i rubinetti quando non servono!