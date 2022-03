Nestlè estende la paternità a 3 mesi, investendo un milione di euro

Un accordo tra Nestlé e alcune organizzazioni sindacali ha stabilito la possibilità per i neo papà di usufruire di un congedo di paternità retribuito e di 3 mesi. Questa misura sarà sfruttabile anche per chi abbia appena adottato un figlio o per coppie omogenitoriali. Un'iniziativa a beneficio sia dei papà, ma anche degli equilibri familiari, dando più tempo anche alle mamme di riprendere a lavorare, ad esempio. Per finalizzare l’intervento, l’azienda ha preventivato un investimento di 1 milione di euro. In una nota Nestlè ha spiegato che "l’azienda mira a scardinare gli stereotipi che considerano, tuttora, la cura del figlio in età neonatale come una responsabilità esclusivamente femminile, offrendo una misura concreta rivolta a valorizzare la genitorialità delle persone, anziché costituire una delle cause del divario di genere nel mondo del lavoro".

Non è la prima iniziativa a supporto della genitorialità messa in campo dall’azienda alimentare svizzera, e i frutti si stanno già raccogliendo: il tasso di natalità interno all’azienda è di 1,6 figli per donna nel 2021, un dato più alto della media italiana, che si attesta a 1,24. Questo dimostra come un buon sistema di welfare aziendale può incidere direttamente sulle scelte di vita delle famiglie; una conclusione da tenere a mente quando si parla di crollo delle nascite. “Le iniziative a supporto della genitorialità e dell’abbattimento delle barriere di genere rappresentano da sempre una priorità per Nestlé – ha commentato Giacomo Piantoni, Direttore Risorse Umane del Gruppo Nestlé in Italia – Si tratta di due temi assolutamente inscindibili poiché la genitorialità continua a impattare sull’avanzamento di carriera delle donne, rendendo dunque necessario riequilibrare ruoli e compiti nel contesto familiare”.