Bosnia: qui un uomo vive come nella serie tv Vikings

Stipe Pleic è un 57enne bosniaco che ha deciso di vivere da vikingo. L’uomo è tornato nella terra natia, Tomislavgrad nel sud della Bosnia, dopo aver lavorato per anni in Germania nei cantieri. Qui si è dedicato a una sessione agonistica di binge-watching che lo ha fatto completamente innamorare della serie tv Vikings. Stipe ha deciso di ispirarsi al protagonista Ragnarr Loðbrók, di farsi chiamare Ragnar Kavurson e di iniziare a fabbricare asce. "La prima stagione è la mia preferita- ha detto ai media - All’inizio, mi piaceva la personalità di Ragnar ma, ad essere onesti, mi piace anche Lagertha. Mi ha lasciato senza fiato. Ho avuto un sacco di tempo libero perché vivo da solo qui e guardando la serie tv ho visto l'ascia del protagonista, mi è piaciuta, e ho pensato di farne una uguale".

Un hobby è diventato fonte di guadagno: le sue asce costano dai 25 ai 300 euro e lui ne ha un garage pieno. La sua vita vichinga prosegue tra asce, scudi e tronchi che utilizza per il lancio dell’ascia. Il suo aspetto è assolutamente a tema: lunga barba bianca, capelli intrecciati e vestiti tradizionali vichinghi. “La mia vita è cambiata, adesso ho obiettivi diversi da prima -ha confessato Stipe- venivo pagato di più in Germania ma non ero soddisfatto della mia vita. Adesso lo sono".