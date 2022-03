Un Chihuahua antidroga lavora in aeroporto a caccia di narcos

Un Chihuahua di nome Chiqui è diventato una star di TikTok: si tratta di un mini cane poliziotto. Ve lo vedete un Chihuahua che incastra pericolosi trafficanti di droga? Ebbene sì. Il piccolo cane lavora in un aeroporto colombiano; indossa un giubbino giallo delle Forze dell’Ordine e sniffa attentamente i passanti. Tra questi è capitata la passeggera Agata Fornasa che ha raccontato la storia di Chiqui: “Accanto agli agenti di polizia c’era un cagnolino che ha iniziato ad annusare tutte le valigie. Le ragazze del duty-free mi hanno detto che si chiamava Chiqui e che lavorava come cane antidroga. Ho pensato che fosse bellissimo e l’ho filmato”. “Tutti quelli che lo vedevano sorridevano”, ha raccontato Fornasa. “Era molto concentrato sul suo lavoro”. Non è però assurdo che un piccolo cane possa fare il cane poliziotto, come ha confermato Bob Eden, addestratore di cani per la polizia: “Possono anche entrare in spazi più piccoli e stretti per effettuare le loro ricerche. Anche i Jack Russell Terrier possono essere cani antidroga estremamente capaci, ma alcune agenzie eviterebbero di usare una razza simile semplicemente perché non è ‘temuta’ dalle persone come può essere un Lab o un pastore”. Però Chiqui esegue i suoi compiti di sniffatore benissimo!