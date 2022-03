Amsterdam: inizia la stagione dei tulipani

La stagione dei tulipani in Olanda è un grande classico del turismo europeo. La stagione dei tulipani qui va da fine marzo ai primi giorni di maggio, ma la fioritura di solito tocca il suo apice a metà aprile, quando milioni di bulbi sbocciano in un trionfo di colori. I primi bulbi a fiorire sono i crochi a marzo, poi tocca a narcisi e giacinti e finalmente i tulipani da metà aprile fino alla prima settimana di maggio. in Olanda i tulipani sono visibili quasi ovunque, ma alcune mete sono imperdibili: uno dei luoghi più rinomati dove ammirare i tulipani sono di sicuro i giardini di Keukenhof nella città di Lisse poco distante da Amsterdam da cui sono facilmente raggiungibili in auto o autobus. Il parco con i suoi 32 ettari è la più grande mostra di fiori del mondo. Si possono osservare tulipani, giacinti, narcisi e molti altri bulbi primaverili.

Se siete amanti del genere o semplicemente curiosi, potete partecipare al Tulip Festival 2022 che quest’anno si svolgerà da giovedì 24 marzo a domenica 15 maggio. I tulipani sono esposti oltre 40 diverse località di Amsterdam. Del festival fanno parte molti eventi come la Flower Parade Bollenstreek, una sfilata lungo un percorso di 40 km da Noordwijk ad Haarlem; quest'anno sarà il 23 aprile.

Se cercate qualcosa di più particolare, dovreste visitare il Bloemenmarkt di SIngel, si tratta di un mercato galleggiante in cui è possibile acquistare bulbi di tulipano dai venditori in bancarelle che galleggiano sul canale. Se state programmando un viaggio ad Amsterdam e dintorni, sicuramente questi sono i mesi ideali!