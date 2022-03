Si vergogna delle puzzette davanti al fidanzato e finisce in ospedale

Una cantante brasiliana di nome Viviane de Queiroz Pereira, ha dato un’importante lezione di vita a tutto il mondo: non bisogna vergognarsi delle puzzette o le conseguenze possono essere catastrofiche. La ragazza ha raccontato di essere finita in ospedale perché proprio per la vergogna di farle davanti al fidanzato, le ha trattenute troppo a lungo, creando un accumulo di gas nella pancia. In un post ha scritto: “Mi sono svegliata alle 5:30 del mattino con forti dolori allo stomaco e sono finita in ospedale”. La ragazza ha voluto spiegare ai suoi oltre 15 milioni di follower che non c’è niente di male a mostrare anche “quel lato di sé”. Pereira ha consigliato: “Ragazze, non vergognatevi di scoreggiare davanti al vostro ragazzo, perché ciò che è veramente imbarazzante è non lasciare dormire il vostro ragazzo perchè state male, andare in ospedale con lui e sentire la diagnosi: ‘gas intrappolati’”, ha concluso Pereira. La cantante ha infine rassicurato tutti i fan: ora sta bene e l’aria nella pancia è stata liberata!