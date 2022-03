Stasera la nazionale italiana in campo per le qualificazioni mondiali

Serata decisiva per la nazionale di calcio italiana. Stasera alle 20.45 gli azzurri scenderanno in campo allo stadio Barbera di Palermo nella prima gara dei playoff Mondiali che prevedono poi un successivo scontro, probabilmente più impegnativo contro la vincente tra Turchia e Portogallo. Intanto però se dovessimo perdere stasera, non ci sarebbe neanche da pensarci.

Il Ct Mancini ha fatto le sue scelte e convocato i 23 giocatori che dovranno conquistare la vittoria di stasera: grandi esclusi Belotti, Zaniolo e Scamacca. In vista del match di stasera contro la Macedonia del Nord, Mancini ha dichiarato: "Non abbiamo avuto tanto tempo per preparare la partita - ha detto Mancini - qualcosa abbiamo provato, ma proprio per il poco tempo a disposizione abbiamo cercato di rimettere insieme il gruppo dell'Europeo tranne qualcuno. I ragazzi proprio per questo sanno cosa devono fare. La delusione di quattro anni fa? Non so se possa servire da stimolo per i giocatori che hanno affrontato la Svezia, ma è qualcosa che fa parte della vita di uno sportivo: possono esserci momenti pieni di vittorie entusiasmanti e altri momenti deludenti. Magari si potesse solo vincere. Ma è inutile tornarci sopra, basta essere concentrati. La nostra è una squadra che sa giocare a calcio e deve essere concentrata su quello che sa fare".