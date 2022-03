Imprenditore compie 80 anni e regala 50mila euro ai dipendenti della sua azienda

Nel 1965 Ludovico Trevisson ha fondato una ditta in provincia di Belluno. L’azienda si chiama Meccanostampi, ed è un’azienda specializzata nella progettazione stampi, nella costruzione, assemblaggio e finitura stampi. Per i suoi 80 anni ha donato 50.000 euro totali ai suoi 250 dipendenti, per un totale quindi di 200 euro ciascuno. Non sono una somma che cambia la vita, ma rappresentano un nobile gesto di gratitudine nei confronti di ogni singolo lavoratore, come l'imprenditore ha voluto spiegare. Sono stati proprio loro a permettere all'azienda di crescere. "Sono una persona fortunata —ha dichiarato Trevisson— un dono fa più bene a chi lo fa che a chi lo riceve e aiuta a liberarsi dall'egoismo. Del resto, sono del tutto convinto che senza l'aiuto e il duro lavoro dei miei dipendenti, non avrei ottenuto il successo raggiunto". "È la prima volta che lo faccio — spiega ancora Trevisson — e magari lo rifarò fra dieci anni, sperando di essere ancora tutti qui".