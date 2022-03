L’Italia è fuori dai Mondiali di calcio 2022 in Qatar

L'Italia non ha centrato la qualifica ai Mondiali di calcio per la seconda volta consecutiva. Gli Azzurri, a Palermo, sono stati sconfitti 1-0 dalla Macedonia del Nord. Nessuno si aspettava che sarebbe finita così. La Macedonia è 62° posto nel ranking Mondiale FIFA, mentre l’Italia è al 6° posto. Eppure dopo una partita giocata con il quasi totale possesso palla, basta un tiro (bello, ma parabile) di Trajkovski al 92’ minuto di gioco per spegnere le speranze azzurre. In lacrime Verratti, protagonista di una performance esemplare. L’Italia era senza Bonucci, infortunato e con un Chiellini in recupero che è subentrato all’88’, insieme a Joao Pedro. Con questa sconfitta la nostra nazionale segna un record negativo: è la prima volta che manchiamo per due volte consecutive da un campionato del mondo di calcio. Per la prossima chance di giocare un Mondiale dovremo aspettare il 2026. Un’Italia ben lontana da quella che con orgoglio ha portato a casa il titolo europeo l’estate appena trascorsa. Nel frattempo il Portogallo batte di misura la Turchia per 2-1 e attende al varco proprio la Macedonia del Nord per il secondo scontro dei playoff.