A 81 anni cade nel lago con la carrozzina: il cane lo salva

Harry Smith stava portando a spasso la sua cagnolina Sarah Jane nei pressi di un lago vicino casa, a Port St. Lucie, in Florida. Smith è su una carrozzina a motore e ha 81 anni. Inavvertitamente l’uomo scivola con tutta la carrozzina in acqua, tanto da ritrovarsi immerso fino al collo e intrappolato nella sua sedie a rotelle. Il suo cane però non aveva alcuna intenzione di lasciarlo morire, così ha iniziato ad agitarsi e abbaiare come mai prima d’ora, attirando l’attenzione di alcuni passanti che hanno subito fermato una pattuglia di passaggio. A quel punto gli agenti si sono immersi per portare a riva il signor Smith e la sua carrozzina. L’uomo è salvo solo grazie alla tenacia della cagnolina che ha saputo attirare l’attenzione.

L’agente che lo ha salvato, ha poi dichiarato: “Siamo grati per il cane del signor Smith e per i due passanti che hanno contribuito a salvargli la vita! Ancora una volta il proverbio rimane vero... Il migliore amico di un uomo è il suo cane”.

Gli agenti lo hanno poi scortato a casa spingendo la carrozzina ormai guasta, insieme alla sua fedele cagnolina, finalmente tranquilla di avere ancora il suo padrone.