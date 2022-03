Isola dei famosi: Floriana contro tutti

L’Isola dei Famosi è un reality show stressante: si mangia pochissimo, fa caldo e ci sono delle prove assurde che mettono a dura prova i nervi dei partecipanti. Quelli di Floriana Secondi sono saltati già da un po’ nonostante il programma sia appena iniziato. Nei giorni scorsi nel mirino di Floriana c’è stato Antonio Zequila, i due sono stati costretti a una convivenza ravvicinatissima, legati da una corda lunga 1 metro e questo ha fatto andare la ragazza in escandescenza: “Vorrei andare in bagno liberamente e non essere legata a un cordino. È deleterio”, ha tuonato. Poi è stasta la volta di Marco Melandri, che l'ha scelta per il bacio di Giuda, fresco di eliminazione: “Sei omertoso, non sei sincero – accusa l’opinionista – parli a vanvera”.

Scatenata la romana se la prende anche con Nicolas Vaporidis che si dice non abituato a certe conversazioni: “Non tollero il suo modo di fare e criticare. È un privilegiato”, sostiene Floriana con il suo marcato accento romanesco. “Mi sono stranito quando ho cercato di farle capire che nessuno ce l'ha con lei. Non sono avvezzo a questo tipo di dialoghi”, risponde lui con la sua dizione attoriale. Insomma un’edizione che nasce sotto il segno della polemica, della lite e della caciara, in perfetto stile reality show.

Eliminati durante la seconda puntata Ilona e Marco. Ma per loro l'avventura continuerà da singoli su Playa Sgamada. In nomination vanno Carmen di Pietro e suo figlio Alessandro.