Se l’azienda è Green, i dipendenti sono più felici

Sono tante le iniziative che un’azienda può lanciare per essere più “green”: incoraggiare i dipendenti a venire a lavoro in bicicletta, implementare le mense pnat-based e via dicendo. Non solo sono iniziative che fanno bene all’ambiente, ma aiutano anche l’umore dei dipendenti che accolgono lo spirito ecologico con grande entusiasmo; questo trend si chiama Green Work Culture.

Uno studio, realizzato dalla National Environmental Education Foundation ha constatato che 9 dipendenti su 10 sono più contenti e soddisfatti se vengono coinvolti in iniziative di natura green,attuate dall’azienda. Queste idee verdi migliorano l'umore generale e rendono i dipendenti più orgogliosi della propria realtà lavorativa. Secondo il Green Skills Report 2022, tra il 2015 e il 2021 la quota di lavoratori rispettosi dell’ambiente nel mondo è cresciuta dal 9.6% al 13.3%, motivo per cui le aziende devono applicarsi per venire incontro alle esigenze e dei propri dipendenti.

Alcune idee? Eccole.

Eliminare la carta stampata (se qualcuno ancora la usa), affidandosi totalmente al digitale.

Mettere piante e fiori in ufficio per stimolare i dipendenti stessi a prendersene cura: funziona da anti stress e sviluppa l'amore per la natura.

Creare un team di eco-ambasciatori : l'idea è quella di individuare i dipendenti campioni di sostenibilità e renderli responsabili della promozione della cultura green in ufficio.

Creare dei veri e propri green contest : premi per chi non usa mai posate e bicchieri di plastica o per chi spegne sempre la luce in bagno, può essere un buon modo per alimentare lo spirito eco!

Promuovere il biking to work: fornire spazi sicuri dove parcheggiare le bici o perché no bici aziendali a noleggio gratuito. Andare in bici è salutare oltre che eco friendly.

La green work culture non è una moda di passaggio e ce lo insegnano i paesi nordici che hanno iniziato a metterla in pratica molto prima di noi, ora è tempo di allinearsi e vincere anche sul lavoro la sfida green!