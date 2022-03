Star Wars: per i fan la lampada-speaker che sembra Darth Vader

Nel catalogo Ikea spunta una lampada unica nel suo genere, si tratta di un prodotto hi-tech ideato per l’outdoor: una lampada-speaker che ha la particolarità di assomigliare a Darth Vader, il cattivo di Star Wars. A darle questo aspetto molto particolare è la scocca che ricorda in effetti il casco di Lord Fener. Proprio il “copricapo” rende impermeabile la lampada, caratteristica fondamentale per la sua vocazione outdoor. Ma l’oggetto è interessante non solo per il design, ma soprattutto per le sue funzioni multimediali: lo speaker è in grado di connettersi senza fili e diffondere musica a 360°, in più c’è un tasto che permette di connettersi direttamente a Spotify. La lampada si chiama Vappeby e diffonde luce e suoni per regalare un’esperienza multisensoriale open air.

Si ricarica con cavo usb type-c come i moderni smartphone e può garantire fino a 12 ore di autonomia. La scocca è realizzata in policarbonato solido che resiste a pioggia e umidità. La parte superiore del “casco” è in realtà una maniglia che ne facilita il trasporto e le dà quel tocco un po’ retrò. La lampada è alta 25 cm e ha un diametro di 17 cm. Sulla base si trova la manopola che regola l’intensità e i tasti per l’accoppiamento bluetooth e Spotify.

Al momento è in vendita negli Usa, e in alcuni Paesi dell'Europa, per esempio in Germania a 49,99 euro; arriverà quindi da noi probabilmente a quel prezzo. Ideale per ascoltare musica e podcast in giardino o persi nei boschi, in compagnia di Darth Vader!