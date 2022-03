Maldive: scoperto Pink Rose, un nuovo pesce coloratissimo

Il Maldives Marine Research Institute ha recentemente dato comunicazione di una coloratissima scoperta: "Dite ciao al Cirrhilabrus finifenmaa (Rose-veiled fairy wresse) così nominato in omaggio al nostro fiore nazionale, la Pink Rose!”, con questo messaggio l'istituto che si occupa proprio di monitorare le specie marine alle Maldive, ha comunicato la bella notizia. Si tratta di una delle prime specie a cui è stato dato un nome che deriva dalla lingua locale Dhivehi.

Il pesciolino in questione è particolarmente bello perché ricorda l’arcobaleno sia per la forma che per i colori che lo compongono, ma in particolare evidenza ci sono quelli che sembrano piccoli petali rosa, che hanno contribuito alla scelta del nome in questione. Pink Rose era già stato osservato negli ani’90, ma confuso con una specie già nota di labro. Solo ora Ames Najeeb, biologo marino locale, ha appurato che si tratta di una nuova specie; così è arrivata la pubblicazione sulla rivista scientifica ZooKeys che ne constata ufficialmente la scoperta. Questo esemplare predilige acque di media profondità (40-70m) e poco contaminate. Benvenuto Pink Rose.