Dopamine dressing: la moda che fa bene all’umore

Avete presente quelle persone sempre imbronciate che si vestono di nero? Ecco, per curare l’umore dovrebbero iniziare a cambiare il loro dressing code! Uno studio ha dato maggiore credibilità alla teoria che vestirsi colorati aiuti l’umore.

In occasione della Giornata Internazionale della felicità, celebrata il 20 marzo, l’Osservatorio QVC, azienda del video commerce, ha presentato infatti i risultati della ricerca 'Dopamine Dressing', realizzata in collaborazione con Bonsai, l’istituto di ricerca che si occupa di indagini di mercato e mystery shopping; lo studio ha coinvolto un campione di 3.013 soggetti tra i 30 e i 55 anni in Italia, Germania e Stati Uniti per verificare la correlazione tra umore e il modo di vestirsi. La ricerca conferma che i colori hanno potere sull’umore. In particolare tra le donne italiane il 70% ha indossato dei capi colorati per sentirsi meglio; più della metà hanno poi dichiarato che vedere abiti colorati sulle persone che frequentano predispone al buonumore. Il 40% ricorre a paillettes, bottoni e glitter per dare una botta di positività all’umore. A prescindere dalla provenienza, le donne intervistate sono convinte che camicette e magliette siano gli indumenti più adatti per riaccendere l’umore, prediligendo colori forti come il rosso, il verde o il giallo. Infine molto in voga anche la tendenza gender neutral che ha un effetto positivo sull’umore per il 69% delle intervistate italiane. La primavera è la stagione giusta per dare libero sfogo ai colori!