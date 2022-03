Mal di primavera: come mai ci sentiamo stanchi e spossati?

La stanchezza che sentite in questi giorni è normale: si chiama sindrome primaverile e per fortuna è un male passeggero. Tra marzo e aprile è normale sentirsi senza energie e con la voglia costante di rintanarsi nel letto. Il corpo subisce infatti i cambiamenti di luce e il fatto che le giornate che si allunghino.

Questo è dovuto all’ormone del sonno. Se in più ci mettiamo l’ora solare che ha un effetto jet-leg sull'organismo, ecco che la frittata è fatta. L’orologio biologico avrà bisogno di riallinearsi per trovare un nuovo equilibrio, ma niente di preoccupante. Per superare al meglio questi giorni di “down”, fate attenzione all’alimentazione e provate ad avere una routine regolare, almeno limiterete i danni del mal di primavera. Se volete ricorrere a rimedi specifici, potreste ricorrere a cure ricostituenti, cioè a integratori a base di aminoacidi con l’aggiunta, in alcuni casi, di una o più vitamine e sali minerali oppure a preparati multivitaminici e multiminerali. In compenso le maggiori ore di sole e le temperature in aumento dovrebbero essere un toccasana per l'umore, quindi godiamoci questa primavera senza lockdown!