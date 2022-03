WIll Smith si scusa pubblicamente attraverso Instagram per lo schiaffo a Chris Rock

Da 24 ore non si parla d’altro, più che dei film premiati agli Academy Awards, si continua a discutere del gesto violento di cui Willi Smith si è reso protagonista: uno schiaffo in pieno volto al comico Chris Rock, colpevole di aver tirato in mezzo la moglie di Will Smith, ironizzando sul suo problema di alopecia. Il gesto è oggetto di dibattito, tra chi giustifica l’attore, come ha fatto Morgan, e chi condanna la violenza senza se e senza ma e chi associa il gesto a una cultura machista tossica.

Will Smith nelle scorse ore ha chiesto scusa attraverso i social, mentre l’Academy sta valutando sanzioni contro l’attore: “Vorrei scusarmi pubblicamente con te, Chris. Sono stato fuori luogo e ho sbagliato. Sono imbarazzato e il mio gesto non è proprio indicativo dell'uomo che voglio essere La violenza in tutte le sue forme è velenosa e distruttiva. Il mio comportamento agli Academy Awards di ieri sera è stato inaccettabile e imperdonabile”. Smith ha poi concluso: "Le battute a mie spese fanno parte del lavoro, ma una battuta sulla condizione medica di Jada era troppo per me da sopportare e ho reagito emotivamente”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Will Smith (@willsmith)