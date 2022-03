Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: insieme sorridenti con le figlie

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker sono in ottimi rapporti, nonostante la recente rottura, il fine settimana appena trascorso lo ha dimostrato: i due erano entrambi presenti ad un evento organizzato in Franciacorta proprio dall’imprenditore. Un evento che ha messo insieme auto di lusso, bollicine e tutti gli affetti della famiglia allargata. Insieme alla coppia e alle due figlie Sole e Celeste erano presenti anche Aurora Ramazzotti (figlia di Michelle ed Eros) e il suo fidanzato Goffredo Cerza, accompagnato dai genitori. Michelle è stata testimonial dell’evento, partecipando con il sorriso a tutti gli scatti di gruppo, anche abbracciando l’ex. I due hanno dimostrato di saper gestire bene il loro rapporto nonostante la rottura, soprattutto per il bene delle figlie. Già in occasione della festa per il compleanno della figlia Celeste, si erano anche lì concessi qualche foto insieme per dimostrare di essere ancora una famiglia.

Per Michelle Hunziker però si parla già di un nuovo amore, quello con il medico influencer Giovanni Angiolini, ma questo sembra non turbare il delicato equilibrio familiare con Trussardi e figlie.