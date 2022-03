Fare palestra dopo i 40 anni: attenzione agli errori da non commettere

Paolo Evangelista, esperto di training e biomeccanica ha spiegato alla Gazzetta dello sport quali sono le regole da seguire per gli over 40 e gli over 50 che non vogliono rinunciare alla palestra. Si possono ottenere buoni risultati anche dopo la mezza età. ma ci sono alcuni consigli che è bene mettere in pratica:





Ragionare sul medio-lungo periodo : ci vogliono almeno 3 mesi di attività per valutare i primi risultati.

: ci vogliono almeno 3 mesi di attività per valutare i primi risultati. Occorre avere costanza : fissare almeno due giorni di allenamento a settimana da 60-90 minuti.

: fissare almeno due giorni di allenamento a settimana da 60-90 minuti. Curare la tecnica negli esercizi: occorre imparare con precisioni i movimenti ed eseguirli correttamente, altrimenti potrebbero essere anche controproducenti.

“Un quarantenne oggi è giovane. Non è più come un tempo” ha spiegato alla Gazzetta Evangelista. “E il suo allenamento non è differente da quello di un ventenne. Questo significa che in un programma non mancheranno gli esercizi fondamentali come la panca, lo squat, lo stacco da terra, che aiutano a sviluppare più massa muscolare. L’importante però più che al peso è fare attenzione alla tecnica, perché gli infortuni sono possibili”. L’esperto ha sottolineato come l’allenamento aiuti a mantenere in forma corpo e mente:"Ricordiamo che il declino cognitivo inizia con un declino motorio. I muscoli nell’invecchiamento non solo proteggono dalle cadute ma ci preservano anche dal declino cognitivo. Poi ci sono le endorfine: sostanze simil oppiacee prodotte dal nostro cervello, dopo un allenamento che funzionano da ricompensa. E, last but not least, vedersi in forma ha una ricaduta positiva sull’autostima. E questo vale a tutte le età”. Continuare ad allenarsi fino e oltre i 70 anni è possibile, ma la cosa migliore è rivolgersi agli esperti per studiare un piano di lavoro adeguato.