Coco: il cane con 67mila euro di vestiti, la ciotola Tiffany e una mini Lamborghini

Trattato come una figlia, ma forse anche un po’ meglio: la cagnolina Coco è un incrocio tra un pechinese e un barboncino, ha 7 anni e fa una vita da regina. Possiede 14 cucce (ovviamente molto sontuose) e ha una mini Lamborghini rosa a sua disposizione. La sua padrona, Alina Michaels, è una donna di 32 anni, di Sydney che ha deciso di non badare a spese per coccolare la sua piccola a 4 zampe. Coco possiede 100 vestitini firmati e ogni mese spende circa 400 euro per comprarle cappottini, giocattoli e piccoli vizi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Coco The Peekapoo (@coco_the_peekapoo)

Una cagnolina così non può certo mangiare da una volgare ciotola di plastica, per le sue crocchette ha un set di ciotole Tiffany da 200 euro l’una."Coco è la mia bimba pelosa - spiega la padrona su Instagram - ho speso migliaia di dollari, ma amo vestirla con cappottini che mi piacciono. Ha vestiti, maglioncini, collane e coroncine di fiori. Ha quasi 500 capi nel suo armadio, più del doppio dei miei. Ha un collare di Tiffany da più di 300 euro, un costume da bagno di Versace e un cravattino di Gucci. È fantastica con qualsiasi tipo di colore, ma io amo vestirla di rosa".

La cagnolina ha un profilo seguito da oltre 50mila persone, una vera star. Qui si possono ammirare tutte le sue foto in posa e le testimonianze dei suoi compleanni, festeggiati sempre in pompa magna.