PLUG-MI annuncia la nuova edizione 2022

PLUG-MI, il Festival che celebra la Urban Culture ideato e promosso da Fandango Club Creators, torna a Settembre 2022 nella nuova location di Superstudio Più, a Milano. A tre anni di distanza dalla sua prima edizione, la manifestazione si sposta nello storico quartiere di Tortona, nel cuore della città meneghina, con l’obiettivo di mettere in scena le novità più creative e fuori dagli schemi dal mondo della musica, dello sport, della digital art e della moda e le racconterà in maniera diretta e autentica, in linea con gli interessi di un pubblico trasversale.

Visione senza confini, inclusione, collettività e talento sono tra le parole chiave di un evento che unisce fashion, musica, arte food&beverage e sport, chiamando a raccolta l’intera industry della sneaker culture.

Dal 10 all’11 Settembre, infatti, appassionati di streetwear, sneakershead e non solo avranno la possibilità di incontrarsi in uno spazio di oltre 4.000mq per scoprire le ultime novità del mondo urban: dalla moda, alla musica, dall’arte, allo sport, fino alla nuova area dedicata al food.

Parola d’ordine di PLUG-MI 2022 sarà “No Boundries Gen” per sottolineare lo spirito libero e inclusivo. «Il mercato attuale richiede formule nuove, emozionali e mirate rispetto al target di riferimento. Per questo PLUG-MI darà voce a nuove idee, incoraggerà punti di vista originali e tendenze che si distinguano dalla massa. Continueremo a celebrare come abbiamo fatto in passato le sneakers, ma soprattutto i vari aspetti che la subcultura dello streetwear può offrire. PLUG-MI valorizzerà l’unicità e il talento per ispirare tutti a essere No Boundries» ha commentato Domenico Romano, CEO di Fandango Club Creators, la società di Campus Fandango Club che cura il concept event.

La manifestazione di settembre offrirà alla sua community la possibilità di connettersi e fare squadra partecipando inoltre a eventi live: dai concerti, Dj-set ed esibizioni sportive, fino a workshop e talk con i protagonisti della cultura urban e ancora scoprire collezioni speciali, new release e limited edition esclusive dei migliori brand internazionali dello streetwear, e non solo.

Ci sarà inoltre la possibilità di acquistare tutti gli articoli presentati durante la manifestazione e di personalizzarli nella zona adibita alla customizzazione; spazio al prodotto, anche attraverso aree completamente dedicate al collezionismo: da questa edizione gli organizzatori inoltre hanno deciso di dare vita a un museo, un’area speciale, dove saranno esposte sneakers rare e di culto di collector famosi.

Un’esperienza immersiva per parlare a una nuova generazione di consumatori, giovane, consapevole e strettamente legata ai valori di inclusione, autenticità e collettività.

PLUG-MI è un evento aperto al pubblico, che può contare su una serie di partner di primo piano come MICAM Milano, il salone internazionale delle calzature, e Radio105. I brand, gli ospiti d’eccezione e maggiori dettagli su PLUG-MI 2022 saranno annunciati a partire da fine aprile.

Il biglietto d’ingresso per accedere all’evento sarà disponibili sul sito www.plug-mi.com per tutto il mese di Aprile al prezzo speciale di 10,00€, anziché 20,00€.