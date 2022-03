Due vecchiette in RSA litigano per chi è la più elegante: finiscono in ospedale

Due signore di 85 anni, ospiti in una RSA di Casalmaggiore in provincia di Cremona, sono finite in ospedale dopo un’accesa discussione per stabilire chi delle due si vestisse in maniera più elegante. La notizia è stata riportata nei giorni scorsi dal Corriere della Sera: le due signore si sono scaldate dopo l’acceso confronto e hanno iniziato a spintonarsi; sono così cadute entrambe in terra. Una ha riportato una frattura del femore e l’altra una lussazione alla spalle. Entrambe sono quindi finite in ospedale, dove la prima è stata operata e la seconda è stata rimessa in sesto. A trovarle in quello stato sono stati alcuni membri del personale della struttura che vedendole in terra doloranti hanno chiamato il 118. Sembra che le due fossero molto amiche fino a poco prima: mangiavano insieme, parlavano a lungo e si raccontavano di quanto amassero vestirsi eleganti e forse proprio un racconto del passato ha scatenato la rivalità tra le due, che hanno smesso di passare del tempo insieme. Un giorno però una delle due, quando ha visto l’altra passare davanti alla porta della sua stanza le ha dato uno schiaffo in testa ed è partita la zuffa, costata cara alle fragili vecchiette!