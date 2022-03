Alec Baldwin diventa papà per la settima volta e torna a sorridere

5 mesi fa ci fu il tragico incidente sul set che costò la vita alla direttrice della fotografia, Halyna Hutchins. Per quell’episodio Alec Baldwin, colpevole di aver premuto il grilletto dell’arma che ha ucciso la donna, è ancora sotto accusa. Oggi però arriva una buona notizia per lui: diventerà papà per la settima volta insieme alla moglie Hilaria. "Dopo molti 'up and down' nel corso degli ultimi anni, abbiamo un eccitante 'up' e una grande sorpresa: questo autunno arriverà un altro Baldwinito", ha annunciato la moglie di Baldwin attraverso i social. “Eravamo abbastanza sicuri che la nostra famiglia fosse completa e siamo felicissimi di questa sorpresa. Condivido con voi il momento in cui lo abbiamo detto ai bambini: come potete vedere, sono super eccitati!", continua Hilaria pubblicando un video in cui lei e Alec giocano con i figli: "Il nostro nuovo bebè è un punto molto luminoso nelle nostre vite. Una benedizione e un dono in tempi così incerti. Mi siete mancati durante la mia pausa dai social media... Sono tornata e non vedo l'ora di continuare con voi questo viaggio selvaggio che chiamiamo ‘vita’. Il nostro amore a voi e ai vostri cari".Con le sue parole Hilaria fa riferimento anche ai due aborti spontanei avuti prima del sesto figlio, tanto che la nuova gravidanza è davvero un fulmine a ciel sereno. Congratulazioni!