Mind Uploading: la nuova tecnologia per diventare immortali

La tecnologia avanza, ma una soluzione per sconfiggere la morte ancora non è stata trovata. Ci sta provando in qualche modo il miliardario russo Dmitry Itskov insieme all’organizzazione 2045, una no-profit che mira ad aumentare la durata della vita umana. Il nome dell’organizzazione non è casuale, secondo i fondatori, entro il 2045 ci saranno corpi artificiali che renderanno possibile alle persone uscire dal loro vecchio corpo ed entrare nel nuovo cyber-corpo, grazie a internet e al metaverso. A detta di Itskov le persone un giorno saranno “immortali”, non fisicamente, ma almeno mentalmente, nel senso che le loro menti vivranno libere nel cyberspazio oppure potranno essere trasferite in un robot super avanzato che acquisirà la loro mente, i loro ricordi, praticamente saranno loro. Senza contare che i robot possono anche essere fatti a immagine e somiglianza di uno specifico essere umano: sarebbe davvero inquietante. Ma quanto costerà l’immortalità? A provare a spiegarlo è proprio 2045: “Ad oggi, portando avanti una realizzazione artigianale, un robot umanoide di media qualità simile all'uomo costa circa 300.000 dollari. Tuttavia, quando arriveremo al giorno in cui potremo permetterci di produrre questa tecnologia in serie a livello industriale, prevediamo che i costi saranno simili a quelli dell'automobile”. Viene da chiedersi solo l’anima che fine farà, se esiste.