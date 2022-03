L’Ecuador concede pieni diritti civili agli animali selvatici

In Ecuador gli animali saranno soggetti di diritto a tutti gli effetti: un traguardo storico per gli animalisti, ma anche per gli animali stessi che ora godranno di maggiore tutela. “Le specie selvatiche e tutti i loro individui hanno il diritto di non essere cacciati, pescati, catturati, raccolti, estratti, detenuti, trattenuti, trafficati, commerciati o scambiati così come hanno diritto al libero sviluppo del loro comportamento animale che include la garanzia di non essere addomesticati e di non essere costretti ad assimilare caratteristiche o apparenze imposte dagli esseri umani”, questo recita il testo della legge. Si è arrivati a questo traguardo dopo il caso di una scimmia di nome Estrellita, che a solo un mese di età è stata strappata dal suo habitat e tenuta per 18 anni illegalmente come animale domestico. Sequestrata nel 2019 dalle autorità, è morta poco dopo in uno zoo.

Questa legge eleva ora la salvaguardia della fauna selvatica ad un livello altissimo. Gli animali selvatici hanno ora questi diritti:

diritto di esistere

diritto a non essere cacciato, pescato, catturato, raccolto, estratto, detenuto, detenuto, trafficato, commerciato o scambiato diritto al libero sviluppo del proprio comportamento animale

diritto alla libertà e al buon vivere

diritto all’alimentazione secondo le esigenze nutrizionali della specie, avendo accesso ad adeguate quantità di cibo e acqua per mantenerli in salute

diritto a vivere in armonia

diritto alla salute

diritto all’habitat

diritto di pretendere i propri diritti dalle autorità competenti

diritto all’integrità fisica, mentale e sessuale

diritto a vivere in un ambiente adatto a ciascuna specie, con adeguate condizioni di riparo e riposo

diritto alla vita in un ambiente privo di violenza, nonché in un ambiente libero da crudeltà, paura e angoscia

Che bella notizia per questi animali!