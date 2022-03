I videogiochi di fitness valgono (quasi) come la palestra, lo dimostra uno studio americano

I gamer del mondo tireranno un sospiro di sollievo, soprattutto quelli appassionati di videogame di fitness: giocare a questi videogiochi può in qualche caso sostituire la palestra. Uno studio condotto dall’Università della Georgia ha analizzato gli effetti dell’exergaming (o videogioco attivo) su chi lo pratica. Ce ne sono molto ormai: Da Dance Dance Revolution, Ring Fit Adventure, Beat Saber, sono tutti tipi di "gioco attivo" disponibili sia su PC che su console. La ricerca ha dimostrato come l'exergaming porti a ottenere benefici fisici, soprattutto se sostituisce i tradizionali videogiochi sedentari.

Sami Yli-Piipari, co-autore dello studio e professore associato presso il Mary Frances Early College of Education dell'Università della Georgia, ha commentato così l’atteggiamento dei giocatori: "Si sentono padroni di ciò che stanno facendo, sanno che lo stanno facendo per se stessi, ed è più probabile che continuino ad allenarsi".

Lo studio ha coinvolto 55 persone che praticavano poca attività fisica (meno di 150 minuti a settimana): i partecipanti sono stati assegnati in modo casuale dei giochi sportivi e di fitness o sono stati invitati a partecipare a lezioni di aerobica tradizionale. Il gruppo assegnato ai videogiochi attivi poteva scegliere a quale giocare tra alcune proposte differenti. Gli studiosi hanno monitorato l'attività di entrambi i gruppi con accelerometri, monitor di frequenza cardiaca e una scala che misura quanto duramente i partecipanti si siano impegnati; contemporaneamente hanno utilizzato alcuni indicatori per valutare il piacere percepito dai partecipanti.

È emerso che gli individui assegnati alle classi tradizionali si sono allenati più duramente di quelli del gruppo di exergaming, probabilmente perché l’essere all’interno di un gruppo è maggiormente stimolante e competitivo. Di contro però gli exergamer si sono divertiti di più: “Vedo l'exergaming e l'esercizio potenziato dalla tecnologia come un trampolino di lancio", afferma Yli-Piipari. "È il primo passo nella giusta direzione, soprattutto per le persone che non si sentono coinvolte in nessun tipo di attività motoria". Insomma andare in palestra forse è più stancante e impegnativo, ma proprio per questo il rischio è di abbandonare l’abitudine di andarci, mentre di giocare si ha sempre voglia!