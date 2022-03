Arrivano le cuffie hi fi che purificano l’aria

Dyson ha inventato un nuovo dispositivo hi-tech, qualcosa di sorprendente e innovativo: le prime cuffie che, mentre riproducono musica, purificano l’aria respirata da chi le indossa. Non si tratta di cuffie qualsiasi, già partendo dalla qualità dell’audio che offrono: sono in grado di cancellare i rumori esterni e riprodurre il suono in maniera fedelissima. Mentre fanno ciò, le cuffie wireless purificano l’aria per chi le indossa.

La necessità di un apparecchio del genere arriva dalla consapevolezza che l’inquinamento dell’aria, con tutte le particelle tossiche che la infestano, è un problema per la salute che non può più essere ignorato e che fa vittime in tutto il mondo.

Secondo l’OMS 9 persone su 10 nel mondo respirano agenti inquinanti superiori alla soglia di allarme. Dyson si occupa già attualmente della pulizia dell’aria con purificatori di vario genere. Dopo un lavoro lungo sei anni, l’azienda ha sviluppato 500 prototipi prima di arrivare al risultato finale. Ai lati delle cuffie sono presenti dei compressori che aspirano l’aria esterna, che viene purificata attraverso appositi filtri. Due flussi di aria pulita vengono poi emessi, attraverso la visiera, verso il naso e la bocca. Le cuffie Dyson Zone non sono ancora in vendita, ma arriveranno in autunno in Regno Unito, Stati Uniti e Cina online e presso i Dyson Demo Store. L’aspetto è decisamente “spaziale” e forse ci vorrà un po’ di tempo per abituarsi al design, ma c’è da scommettere che le cuffie avranno il loro mercato. Il prezzo è ancora ignoto, ma probabilmente sarà molto alto, come per tutti i prodotti Dyson, cosa che non ha mai fermato i consumatori dallo scegliere questo marchio leader nel mondo elettrodomestici & co.