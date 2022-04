Pillola anticoncezionale maschile: ci siamo quasi

Un team di ricercatori dell’Università del Minnesota ha presentato i risultati di uno studio condotto su cavie di laboratorio che mostra il potenziale di una pillola maschile contraccettiva non-ormonale. Secondo i risultati della ricerca preliminare sui topi il farmaco sarebbe efficace al 99% e senza effetti collaterali. La pillola si chiama YCT529 e se fosse dimostrata la sua sicurezza ed efficacia, i trial sull’uomo partirebbero da fine anno, mentre per l’approvazione da parte delle autorità che regolano il commercio ci vorrebbero ancora alcuni anni.

Il team di ricerca. coordinato dal dottor Abdullah Al Noman dell'Institute for Therapeutics Discovery & Development, ha presentato i risultati dello studio durante la conferenza primaverile dell'American Chemical Society (ACS) a San Diego, in California; durante quest’occasione gli studiosi hanno sottolineato come l'onere della contraccezione ricada spesso sulle donne, per esempio con le pillole a controllo ormonale, che hanno le loro controindicazioni. Gli scienziati hanno voluto cercare un “pillolo” maschile che non andasse ad agire sugli ormoni. Hanno individuato una molecola che agisce sulla produzione di una proteina chiamata recettore alfa dell'acido retinoico, senza la quale i tipi sono sterili. Somministrano la molecola individuata con il nome YCT529, la produzione di spermatozoi nei topi crollava senza effetti collaterali sul corpo o il comportamento. I topi, inoltre, potevano tornare ad essere fertili entro 4-6 settimane dalla sospensione del farmaco. Dopo ulteriori approfondimenti, si spera che si possa procedere alla sperimentazione clinica e che presto si arriverà a un contraccettivo maschile non ormonale ed efficace.