Nicolas Vaporidis appella Luxuria al maschile: pioggia di critiche

Nicolas Vaporidis in queste prime settimane di Isola dei Famosi ha già accumulato una serie di discussioni: dopo aver battibeccato con Floriana Secondi, ieri ha scatenato la reazione di Luxuria, chiamandola “caro”.

L'opinionista aveva attaccato l’attore, reo di aver mandato all’eliminazione la coppia Russo, con questi termini: “Conoscevo Nicolas come attore, oggi lo conosco come regista. Penso volesse far eliminare la coppia e che la sua giustificazione sia farlocca". La giustificazione di cui parla Luxuria sarebbero le parole di Vaporidis, pronunciate dopo l’eliminazione dei due compagni, nella sua dichiarazione Vaporidis si era detto dispiaciuto. Luxuria non è sembrata molto convinta della sincerità del concorrente che si è scaldato molto per le accuse ricevute "Abbi rispetto delle motivazioni degli altri – ha detto Vaporidis - posso aver sbagliato, ma non c'è una regia dietro. Ho stima per queste due persone e la continuo a dimostrare". “La mia intenzione era far uscire Carmen e Alessandro. Mi dispiace moltissimo, ho fatto una cazzata e mi dispiace", ha concluso Vaporidis, spiegando che secondo lui il pubblico ha così deciso di salvare il trash. "Chi sei tu per decidere chi è trash e chi no? Abbassa le piume", ha replicato Luxuria. Proprio qui è arrivato l’appellativo maschile per l’opinionista: "Caro Vladi, tu dall'alto della tua accademia…” ha esordito l’attore, subito ripreso da Vladimir Luxuria che ha replicato: "Intanto dì ‘cara' Vladi, se vogliamo parlare di rispetto. E con questo ho chiuso".

Vaporidis che si rivolge al maschile verso Vladi apposta per mancarle di rispetto

questo lo qualifica come persona non serve aggiungere altro #isola — Laura (@Lau_Topo) March 31, 2022



Nel frattempo il pubblico sui social si è scatenato a protezione dell’opinionista e criticando Vaporidis colpevole di “poca sensibilità” a detta dell’opinione generale.