Secondo la scienza stare tanto al telefono fa ingrassare

All’ACC Latin America Conference è stato presentato uno studio che sostiene che chi usa il proprio smartphone per più di 5 ore è esposto a un rischio superiore del 43% di obesità. Lo studio, condotto dall’Università Simon Bolivar della Colombia, ha coinvolto 1060 studenti: 700 donne con un’età media di 19 anni e 360 uomini con età media di 20 anni.

I motivi per cui smartphone e obesità sono fortemente connessi sono molteplici: il telefono ci rende più sedentari e ci distrae, ad esempio; la luce blu dei dispositivi elettronici, poi, contribuisce ad alterare il normale ciclo sonno-veglia, fondamentale per il regolare funzionamento del metabolismo. Stare troppo al telefono, distraendoci, ci fa mangiare in maniera compulsiva senza farci accorgere di come e cosa mangiamo. I telefoni di ultima generazione fanno sì che tutto sia a portata di dito: cibo, shopping di qualsiasi tipo e anche gli amici che possiamo vedere in video chiamata; così le occasioni per uscire di casa sono sempre meno, soprattutto se siamo già pigri di natura. “Trascorrere troppo tempo con il telefono in mano facilita la sedentarietà, riduce il tempo impiegato nell’attività fisica, aumentando il rischio di morte prematura per diabete, malattie cardiovascolari, cancro, disagio osteoarticolare e sintomi muscolo-scheletrici”, così ha sintetizzato il risultato dello studio la dottoressa Mirary Mantilla-Morron, principale autrice dello studio e specialista in riabilitazione cardiopolmonare e vascolare alla Simon Bolivar. Spegnete il telefono e fatevi una corsetta, se volete vivere più a lungo.