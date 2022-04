A Milano ha aperto il primo hotel per gatti con camere singole, matrimoniali e plurifamiliari

La casa del Gatto si presenta come un il primo albergo per gatti di Milano. L'idea è di Cosetta Bosi, titolare dell'allevamento "Casa Dolce Così" a Casorate Primo (nel Pavese). Gli ospiti della struttura per gatti potranno usufruire di trattamenti di cromoterapia e locali riscaldati o rinfrescati dall'aria condizionata, ma anche della floriterapia per favorire il rilassamento psico-fisico; una struttura di lusso felino insomma. I piccoli ospiti avranno a disposizione degli appartamenti equipaggiati con comfort adatti alla loro natura: tiragraffi, mensole su cui salire e vari tipi di intrattenimento. I padroni possono monitorare i loro pelosi attraverso un'app scaricabile sul proprio smartphone che permette di vederli attraverso la webcam."Tra i servizi extra possono poi essere richiesti consulti e visite veterinarie, la fornitura e applicazione di antiparassitari - ha spiegato la fondatrice - Oppure il cliente può commissionarci la toelettatura del proprio micio, chiederci di venirlo a prendere direttamente a casa o di riportarlo alla fine del soggiorno". Tutti i servizi sono creati per alleviare "lo stress a cui comunque tutti i gatti sono sottoposti quando vengono tolti dalla loro casa, anche se temporaneamente, per essere portati in un ambiente sconosciuto - conclude Cosetta Bosi - Infatti io consiglio sempre ai padroni di portare con sé i gatti quando vanno in vacanza, ma se proprio è indispensabile lasciarli bisogna fare in modo di collocarli in una struttura adeguata. Quindi abbiamo deciso di aprirne una che si avvalga di anni e anni di studio e frequentazione quotidiana di questi animali". I prezzi variano dai 15 ai 30 euro al giorno, a seconda della "camera". L’hotel ha previsto però due camere riservate ai gatti che sono arrivati con i loro padroni in fuga dall’Ucraina, scappando dalla guerra. Una bella iniziativa solidale.