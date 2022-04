Isola dei Famosi: violenta tempesta si abbatte sull’isola, due dispersi

Da qualche giorno circola sul web la notizia di una violentissima tempesta che avrebbe colpito le isole su cui si trovano i naufraghi dell’Isola dei Famosi, nei Caraibi. C’è chi parla addirittura di due dispersi ignoti, mentre tutti gli altri sarebbero riusciti a mettersi in salvo insieme alla troupe. Tranquilli, è solo uno scherzo fatto per il 1 di aprile!

In realtà il maltempo nei giorni passati ha davvero colpito le isole a largo dell’Honduras e alcuni video mostrano proprio i naufraghi in difficoltà, ma nessuno di loro si è mai trovato in reale pericolo e sono stati immediatamente assistiti dagli addetti al programma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ISOLA DEI FAMOSI 22 gfvip_21 (@isola.16)

Lo stesso Alvin, inviato del programma ha smentito la notizia dell’uragano e ha rassicurato che sulle isole del reality splende il sole, mostrandosi in bicicletta in pantaloncini e maglietta. In realtà in passato il meteo ha destato preoccupazione, d’altronde le isole caraibiche sono famose per il loro clima tropicale e incerto. Alcuni anni fa, quando un vero uragano si abbatte sull'isola, l’inizio del programma fu addirittura rinviato e la troupe, insieme allo stesso Alvin, tratta in salvo da un elicottero. Ma quest’anno è tutto sotto controllo e questa sera la puntata sarà regolarmente in onda.