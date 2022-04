L’estratto di mirtilli aiuta a curare le ferite più difficili

C’è uno studio made in Usa che rivela l’importanza dei mirtilli nella cura di piaghe e ferite di difficile guarigione. Il lavoro sarà presentato all’'Experimental Biology 2022, incontro annuale promosso dall'American Physiological Society (Aps). "I mirtilli selvatici hanno il potenziale per migliorare la migrazione cellulare, la formazione di nuovi vasi sanguigni (angiogenesi) e la vascolarizzazione, e per velocizzare la chiusura della ferita - ha affermato Tolu Esther Adekeye, primo autore del lavoro - Ciò è particolarmente importante nei pazienti con ferite croniche come piaghe diabetiche, ustioni e ulcere da pressione". Secondo il gruppo guidato da Dorothy Klimis-Zacas dell'università del Maine, un gel a base di estratto fenolico di mirtilli selvatici avrebbe una forte azione antiossidante e potrebbe favorire i meccanismi alla base della guarigione di piaghe, ulcere e ustioni, accelerandone la chiusura.

Lo studio ha esaminato gli effetti del gel a base di estratto di mirtillo, testandolo su ferite vive dei topi. I ratti trattati con il gel hanno mostrato una più rapida e migliore cicatrizzazione rispetto al gruppo di controllo trattato con placebo. Questo studio è un’ottima notizia: ogni anno infatti vengono spesi più di 50 miliardi di dollari per la cura delle ferite, soprattutto quelle croniche, come le piaghe associate a un diabete non compensato o le ulcere da pressione. Questo gel potrebbe contribuire alla risoluzione del problema.