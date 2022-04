Tommaso Zorzi festeggia i suoi 27 anni con un party anni ’90

Sabato 2 aprile Tommaso Zorzi ha organizzato una festa in grande stile: un party anni ‘90 a Milano sulle note di Britney Spears e dei Backstreet Boys. Tantissimi gli invitati vippini e vipponi e tra tutti spiccava la presenza di Ivana Spagna che ha anche concesso un’esibizione canora deliziando il festeggiato e tutti gli invitati.

Erano presenti ovviamente il fidanzato di Zorzi, Tommaso Stanzani (ex ballerino di Amici di Maria De Filippi) la mamma Armanda, la sorella Gaia, gli ex coinquilini della casa del Grande Fratello Vip e ovviamente la migliore amica Aurora Ramazzotti che su Instagram ha testimoniato con video e foto molti momenti del super-party.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Zorzi sta vivendo un momento lavorativo d’oro con il suo romanzo appena uscito, Parole per noi due, e la conferma come membro della giuria nella seconda stagione di Drag Race Italia. Un po’ di distrazione per festeggiare i suoi 27 anni ci voleva proprio.