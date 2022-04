Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sposano in chiesa

Giorgia Palmas e Filippo Magnini non solo si amano, ma sono anche molto amati dal pubblico, dopo essersi uniti in matrimonio civile in piena pandemia, il 12 maggio 2021, hanno annunciato che si sposeranno anche in chiesa con una cerimonia religiosa e poi una degna festa. L’annuncio è arrivato a Verissimo, andato in onda sabato scorso: “Avevamo deciso di non dire la data, anche un po' per scaramanzia, ma siccome non siamo riusciti comunque a sposarci in chiesa, abbiamo deciso di annunciarla pubblicamente. Io e Filippo (Magnini) ci sposiamo il 14 maggio”. Ci sarà quindi un party con tutti gli amici per rifarsi della cerimonia intima celebrata in lockdown. A fare da testimone a Palmas, sarà l’ex collega di Striscia la notizia Elena Barolo, mentre Filippo ha scelto il miglior amico Fabrizio. Alla cerimonia sarà presente anche il simbolo del loro amore: Mia, la figlioletta nata un anno e mezzo fa. Plamas aveva già una figlia, Sofia, ormai tredicenne, avuta con l’ex calciatore Davide Bombardini e l'ex velina si è quasi commossa raccontando la loro routine: “La piccola – dice - è scatenata. La grande è veramente grande, è alta quanto me e si avvicina all’esame di terza media. Quindi, passo dal cambiare il pannolino a ripetere Manzoni”. Filippo va molto d’accordo con Sofia, ma anche il padre biologico ha un ottimo rapporto con la ragazza, quindi la loro è una famiglia allargata e serena. I due si conoscono e frequentano dal 2018 e non escludono un secondo figlio insieme in un futuro prossimo.