Pupa e il Secchione Show: Alex Belli sarà pupo per una sera

Questa sera puntata scoppiettante alla Pupa e Il Secchione Show, il programma condotto da Barbara d’Urso e giunto alla quarta puntata. Questa sera ci sarà Alex Belli, ospite nelle vesti di "Pupo per una sera". Affiancherà i tre giudici Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style e contribuirà a fornire la classifica finale, assegnando due bonus alle coppie in gara. Alex sarà poi protagonista di un faccia a faccia con la coppia di concorrenti formata da Mila Suarez, sua ex, e Mirko Gancitano, suo migliore amico. Torna in studio anche Flavia Vento, dopo l’improvviso abbandono del programma e spiegherà le ragioni del suo misterioso gesto. Ci sarà poi anche il tempo di parlare dell’affare “Scalfi-Miales”, i due concorrenti eliminati nella scorsa puntata. Secondo la madre di Nicolò Scalfi, il ragazzo sarebbe stato penalizzato dalla storia di Vera Miales con Amedeo Goria; Miales avrebbe quindi chiesto ai giudici di offrire un’altra chance al secchione Nicolò Scalfi e i giudici si esprimeranno stasera in merito.Infine ci sarà finalmente anche Paola Caruso, colpita da problemi di salute legati a una brutta allergia; ora potrà finalmente entrare in gara come pupa e conoscere il secchione con cui farà coppia.