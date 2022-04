La colomba di Pasqua 2022 firmata Cannavacciuolo è vegana

Una gran bella novità per chef Cannavacciuolo quella della colomba vegana, lui che gli animali non li disdegna per nulla nella sua cucina. Si tratta di un omaggio alla moglie vegana o se preferite di una sfida lanciata dalla compagna Cinzia; lo ha spiegato lui stesso in un post su Instagram: “Antonino, scommettiamo che non farai mai un dolce 100% vegan?” gli avrebbe detto la moglie Cinzia. E lui ha risposto “presente”, alla sfida. “Questo dolce di Pasqua al cioccolato è completamente vegano – spiega lo chef, presentando la sua colomba veg – senza alcun ingrediente di origine animale. Invece con il cioccolato e il cacao ho abbondato, come mio solito. Il risultato? Un dolce delizioso e particolarmente leggero”.

La colomba veg in questione è prodotta nel Laboratorio artigianale di Cannavacciuolo, in collaborazione con il pastry chef Kabir Godi. Si può acquistare a 29 euro sullo shop di Cannavacciuolo. Gli ingredienti? Nessun segreto: Farina 00, cioccolato fondente, margarina, acqua, latte di soia, lievito madre, zucchero, Olio extra vergine di oliva, burro di cacao, pasta di scorza d’arancia, amido di mais, enzimi di frumento, pasta di scorza di limone, pasta di scorza di mandarino, estratto di malto, sale, lecitina di soia, curcuma, vaniglia bourbon. E poi c’è la glassa fatta con: zucchero, farina di mandorle, latte di soia, acqua, farina di nocciole, farina di riso, semola di grano duro, armelline. Curiosa la presenza della curcuma, probabilmente utile a dare un colore più vivo alla colomba. Un dolce decisamente sfizioso, nonostante l’assenza di prodotti di origine animale e rimane un po’ più leggero della classica colomba, ma occhio a non esagerare, non è certo “light”.