Google Maps finalmente ci dirà i costi dei pedaggi

Senza Google Maps molti di noi sarebbero completamente smarriti, l’app ha compiuto recentemente 17 anni e nel frattempo ne ha fatta (fare) di strada! Ora Google ha previsto una serie di novità per chi la utilizza: la più importante riguarda i pedaggi. Quante volte vorremmo sapere esattamente quanto ci costa prendere l’autostrada prima di arrivare al casello e avere delle brutte sorprese? Ora è possibile perché Maps ci dirà non solo quanto pagheremo, ma consiglia anche delle possibilità alternative. Interessante soprattutto per i fanatici del “no pedaggio” che hanno impostato nell’app l’opzione “evita pedaggi” impiegando il doppio del tempo per arrivare da qualsiasi parte.

Altra importante novità sono i dettagli che l’app fornirà sul percorso: si vedranno meglio la larghezza delle strade, i marciapiedi, i semafori e la segnaletica stradale, tutto curato nei minimi dettagli che saranno visibili dallo schermo. Tutto questo dovrebbe evitare l’effetto sorpresa che a volte ci coglie quando il navigatore ci costringe a prendere una strada sterrata di campagna senza alcun preavviso. Presto arriverà in Italia l’integrazione con Siri, l'assistente vocale di Ios, che quindi renderà molto più agevole interagire con Maps quando si è al volante. E infine l'integrazione anche con Apple Watch, così potrete sussurrare al polso “portami a casa” e magicamente le indicazioni appariranno sul vostro schermo.

Se mai Google Maps dovesse andare in crash, alzi la mano chi sarebbe in grado di orientarsi!