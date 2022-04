L’odore dei neonati: cosa scatena in uomini e donne?

L’odore di un neonato è qualcosa di unico e molto particolare, che scompare nel giro di poche settimane dalla nascita. L’odore è il risultato di decine di molecole provenienti sia dal liquido amniotico che dalla vernice caseosa. Il neonato viene subito pulito appena uscito dalla pancia della mamma, ma l’odore rimane addosso al piccolo, soprattutto sui capelli.

Uno studio sui segnali sociochimici nel comportamento umano, condotto da un team di ricercatori israeliani del Weizmann Institute of Science, ha preso in considerazione la reazione umana all’odore dei neonati, suddividendo la casistica tra uomini e donne. Ai partecipanti è stato fatto annusare un olio apparentemente inodore, contente la molecola HEX (caratteristica dell’odore dei neonati) e successivamente è stato chiesto loro di spaventare qualcuno, facendo rumore.

L’esperimento ha constatato che gli uomini risultavano meno aggressivi, mentre le donne più aggressive. Secondo gli scienziati questo fenomeno sarebbe riconducibile a una maggiore aspettativa di vita del bimbo: nel regno animale l'aggressività maschile si può rivolgere contro i piccoli, mentre la madre è quella che combatte per proteggerli. L’odore quindi scatena da un lato la protezione della mamma, dall’altro prova a smorzare l’aggressività del maschio.

In generale l’odore dei neonati produce effetti simili a quelli delle sostanze stupefacenti sul cervello umano, come ha dimostrato lo stesso studio, e questo avviene soprattutto nelle mamme che hanno appena partorito. Un odore da sballo!