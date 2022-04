Harry e Meghan Markle saltano l’omaggio a nonno Filippo, ma vanno alle nozze del figlio di Beckham

Alla Commemorazione del nonno Filippo a Westminster a fine marzo Harry e Meghan erano i grandi assenti. La cosa non è piaciuta per niente nè alla Regina né agli inglesi, figuriamoci sapere che i duchi di Sussex parteciperanno invece a un evento mondano come il matrimonio del figlio di Beckham: i due saranno ospiti d’onore alla festa in Florida organizzata per le nozze di Brooklyn Beckham con Nicola Peltz. Prima hanno snobbato un momento così importante e sentito dalla Regina e da tutto il regno, adducendo scuse sulla pubblica sicurezza, ma poi si presenteranno il 9 aprile in una villa a Palm Beach, in mezzo a mezza Hollywood. Ormai la rottura non solo con la Corona, ma con tutto il Regno Unito, sembra irrecuperabile. I duchi di Sussex con ogni probabilità non saranno presenti nemmeno al Giubileo di Platino della Regina, nonostante lei muoia dalla voglia di vedere i nipotini ormai da tempo così lontani. E mentre Harry e Meghan fanno le pecore nere, il principe William e Kate Middleton sono invece sempre più vicini a nonna Elisabetta, anche nel vero senso della parola. I duchi di Cambridge si trasferiranno a breve a Windsor, proprio per stare vicino alla Regina sempre più acciaccata.