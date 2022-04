Oggi è il carbonara day: e gli spaghetti invadono i social con l'hashtag #carbonaraday

Unione Italiana Food e l’International Pasta Organisation, si sono inventati il Carbonara Day e hanno deciso che si celebrasse il 6 di aprile. Se aprite i social oggi, ve ne accorgerete sicuramente perché sotto l’hashtag #carbonaraday troverete una sfilza di foto degne o meno degne di spaghetti (e possibili varianti) alla carbonara.

Lo scopo della festa è quello di portare l’attenzione su uno dei piatti più amati dagli italiani e puntare ancora un volta i riflettori sul Made in Italy, ma non è che ce ne sia così bisogno, visto che si parla già tutto l’anno di carbonara. Uovo, pecorino, guanciale e pepe ce li ritroviamo mixati insieme sulla pizza, nei supplì, nei maritozzi e perfino nel Poké, per rimanere al passo con i tempi (culinari) che corrono.

Ma la carbonara tradizionale fu inventata nel lontano 1944, almeno secondo la leggenda, e sarebbe l’incontro tra la pasta (italiana) e gli ingredienti della razione k, il kit di sopravvivenza alimentare (degli americani) della Seconda Guerra Mondiale che conteneva tuorlo d’uovo in polvere e bacon. Vista la situazione di partenza, vien da dire che ogni evoluzione successiva sia un miglioramento, anche le varianti tanto criticate, senza pecorino, con la pancetta al posto del guanciale e così via. Esiste anche la versione vegetariana dove il guanciale viene sostituito da timo, ginepro, salvia, aglio: ma allora vale tutto!

La carbonara è sempre buona, ma oggi fa anche molti like!