Non fare sesso per molto tempo ha delle controindicazioni: ecco quali

Fanpage ha intervistato lo psicoterapeuta e sessuologo Matteo Merigo chiedendogli quali sono le conseguenze dell’astinenza. Si tratta di un discorso su cui spesso si ride, ma non fare sesso per molto tempo, non è solo un peccato, ma può anche avere conseguenze su umore e salute.

Intanto una delle prime conseguenze è l’aumento dello stress, come spiegato dal dott. Merigo: “Una mancanza o una diminuzione che non sia volontaria del sesso, comporta una minore produzione di endorfine e ossitocina, due ormoni legati al benessere. E l'astinenza dal sesso potrebbe anche innalzare il livello dello stress e provocare una maggiore predisposizione ad andare incontro a stati depressivi o ansiogeni". Insomma il sesso è un antistress naturale, ma questo già lo immaginavamo.

Una cosa che forse non sapevamo è che l’astinenza ci rende meno concentrati e più sbadati: "Quando migliora il tono dell'umore migliorano anche le capacità cognitive come attenzione e memoria. Una diminuzione dell'attività sessuale può portare proprio a un calo della memoria a breve termine", conferma il dott. Merigo.

Sempre secondo l’esperto, una vita sessuale regolare aiuta ad alzare i livelli di alcuni anticorpi, migliorando il sistema immunitario: "Se non si hanno rapporti sessuali per un lungo periodo bisognerebbe compensare quest'attività con altro, come lo sport. Una vita sedentaria porta non soltanto a una generale pigrizia ma anche più facilmente a una rinuncia all'attività sessuale", ha dichiarato il dott. Merigo. In generale l’astinenza è un circolo vizioso che può impigrire anche quando magari si ha l’occasione per fare sesso dopo molto tempo. Continuare a praticarlo è importante sia per le donne, (soprattutto con l’età che avanza è fondamentale mantenere elastici i muscoli vaginali), che per gli uomini (un’attività sessuale regolare può prevenire l'insorgenza del tumore alla prostata). Il sesso non è un aspetto marginale o isolato della nostra vita, ma contribuisce a un benessere (o a un malessere) generalizzato. Quindi tutte le volte che potete e ne avete voglia: fate sesso!