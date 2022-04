Isola dei Famosi: Patrizia Bonetti vuole un risarcimento milionario

Un inizio scoppiettante (e una fine immediata), quello della concorrente dell’Isola dei Famosi Patrizia Bonetti. La concorrente al suo arrivo ha sfidato Roberta Morise in una prova che consisteva nello stare esposta molto vicino alle fiamme per lunghi minuti, arrivando fino a 6. Bonetti ha perso per essersi spostata dalle fiamme. Nella puntata successiva Bonetti, ex di Gianluca Vacchi, era assente, come spiegato dalla conduttrice Ilary Blasi: "Come vedete adesso manca qualcuno. Ho una comunicazione importante per voi. Tra i naufraghi manca Patrizia Bonetti, che la scorsa puntata si è battuta con la prova del fuoco superando i suoi limiti. Si è scottata, però mi dicono che sta bene e per precauzione la teniamo sotto osservazione in infermeria, ma lei non vede l’ora di tornare lì da voi. Quindi tutto ok“.

Pare che Bonetti si sia ritirata dal programme e che la sua agenzia sia intenzionata a chiedere un risarcimento di 1 milione di euro per le ustioni riportate dalla ragazza. La prova è stata il il 24 marzo 2022, da allora non si hanno informazioni ufficiali sulle sue condizioni, ma c’è chi dice che il risarcimento sia solo un modo per trarre il maggior profitto possibile da questa brevissima esperienza isolana.