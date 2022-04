Si masturba in aereo sul volo Seattle - Phoenix: denunciato per atti osceni

Un uomo chw si trovava sul volo della Southwest Airlines da Seattle a Phoenix ha deciso di toccarsi le parti intime per addormentarsi e affrontare meglio il decollo. La cosa non è stata gradita dalla vicina di sedile che ha segnalato l’accaduto all’equipaggio, mostrando anche le foto che testimoniavano l’episodio molesto. La donna è stata subito spostata in un altro sedile. Arrivata a Phoenix la donna ha lasciato la sua testimonianza all’Fbi, raccontando che il passeggero si era masturbato ben 4 volte nella prima ora di volo. Il protagonista degli episodi no ha negato quanto accaduto, ma ha raccontato di avere chiesto il permesso di farlo, prima del decollo. La donna non è probabilmente riuscita a replicare nulla di fronte all’assurda richiesta. L’uomo è stato denunciato per atti osceni e non potrà più mettere piede sui voli della Southwest Airlines che lo ha inserito nella sua no-fly list: “La situazione è stata segnalata ai membri dell'equipaggio durante il volo e il comandante ha contattato le forze dell’ordine!"; ha raccontato la compagnia.