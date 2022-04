Silvano dei Cugini di Campagna eliminato dall’Isola dei Famosi per una bestemmia

Silvano Michetti, il batterista settantaquatrenne dei Cugini di campagna ha bestemmiato durante la puntata in diretta dell’Isola dei Famosi. Non era neanche sbarcato sull'isola di Cayo Cochino dopo il lancio dall’elicottero e il breve percorso sul barchino, che ha pensato bene di deliziare il pubblico con parole blasfeme che non sono state ben recepite dagli italiani. Una permanenza flash quella del neoconcorrente, arrivato insieme all’altro cugino di campagna Nick Luciani, 51 anni. Il fattaccio è accaduto mentre il batterista rispondeva all’ironia dell’inviato Alvin, in un battibecco riguardo al suo arrivo con il barchino sull’isola, gli è sfuggito un’inequivocabile bestemmia; in studio la conduttrice Ilary Blasi ha preferito soprassedere con grande nonchalance, ma al pubblico queste cose non sfuggono di certo e sui social si è scatenata la gogna mediatica per il Cugino, con buone dosi di ironia per la sua permanenza lampo.

Impossibile non punire il suo atteggiamento, visti i precedenti storici: nel lontano 2006 l'attore toscano Massimo Ceccherini nel corso della dodicesima edizione dell'Isola, quando il programma andava in onda sulla Rai condotto da Simona Ventura, si lasciò andare a una bestemmia e fu immediatamente fatto fuori dal programma. Così tocca ora a Michetti, come comunicato da Mediaset: “Mediaset e Canale 5 hanno deciso di espellere Silvano dei Cugini di campagna dall'Isola dei famosi è stato infatti verificato che nel corso della diretta di lunedì sera, il concorrente appena approdato sulla spiaggia di Cayo Cochinos ha effettivamente usato un'espressione blasfema. Mediaset si scusa con i telespettatori per l'episodio inaccettabile".