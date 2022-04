Le sigarette elettroniche causano avvelenamento, lesioni, ustioni, tossicità immediata e convulsioni

Finora le sigarette elettroniche sono state considerate una migliore alternativa alle sigarette tradizionali, almeno nella percezione comune, anche per la possibilità di diminuire la quantità di tabacco assunta e quindi utilizzarle per “disintossicarsi” dalla dipendenza. Uno studio condotto dal Centro di Epidemiologia e Salute della Popolazione dell'Università Nazionale Australiana, ne condanna l’uso in tutto e per tutto. Lo studio di 430 pagine, con a capo l’epidemiologa e studiosa di salute pubblica Emily Banks, ha comparato 189 studi sugli impatti delle e-sigarette sulla salute e quel che è venuto fuori è che le e-sigarette causano avvelenamento, lesioni, ustioni, tossicità immediata attraverso l'inalazione e anche convulsioni. “Inalandole si assorbono centinaia di sostanze chimiche, di alcune della quali è nota la tossicità, mentre molte altre hanno effetti finora sconosciuti – scrive la dott.ssa Banks – I giovani non fumatori che praticano il vaping hanno una probabilità tripla di cominciare a fumare abitualmente. L'uso di nicotina nei bambini e negli adolescenti può portare a problemi di dipendenza di lungo termine, oltre a difficoltà di concentrazione e di apprendimento”, conclude. La ricerca è stata finanziata dal Dipartimento Sanità e mostra anche prove conclusive di impatti meno gravi sulla salute, come irritazione alla gola e nausea. Se tutto ciò fosse confermato, quello delle sigarette elettroniche non sarebbe un grande affare, se non per chi le vende.