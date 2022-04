Il marito tradito chiede 600mila euro di danni all’amante della moglie: il giudice dice no

Un uomo tradito e sconsolato della provincia perugina si è recato in tribunale per tentare il tutto per tutto: chiedere un risarcimento per i danni subiti con il tradimento, ma i soldi li voleva non dalla moglie adultera, bensì dall’amante che secondo lui sarebbe stata la causa di tutti i mali. L’ex marito della donna ha portato in tribunale molte testimonianze del tradimento, che si era procurato facendo seguire la donna da un investigatore privato: “Quello ha iniziato a farle regali, a corteggiarla in maniera incalzante – racconta l’uomo tradito – Insomma, l'ha istigata a tradirmi, facendola allontanare di casa pomeriggi interi e pure di sera, senza una spiegazione neanche ai bambini. Avevamo una bella famiglia che si è distrutta per colpa di lui. E ora deve risarcire me e i miei figli". I giudici della Corte d’Appello, però, hanno confermato l’innocenza dell’amante, stabilito già in primo grado, ricordando "il diritto di autodeterminazione, nonché della propria libertà sessuale, costituzionalmente garantiti". La vicenda, riportata da Il Messaggero, ha reso il povero marito cornuto e mazziato, visto che non solo non riceverà i soldi richiesti, ma dovrà pagare anche le spese legali.