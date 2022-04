In arrivo gli scarafaggi robot per cercare i dispersi sotto le macerie

Scarafaggi robot soccorritori: questa è l’idea del dott. Hirotaka Sato della Nanyang Technological University di Singapore che lavora alla creazione di cyber insetti da 15 anni. Si tratta di robottini di 6 cm telecomandati e controllati da algoritmi specifici. Sugli insetti sono presenti dei chip per comunicare, montati come uno zaino sull’insetto, insieme a un sensore di movimento, un sensore di anidride carbonica, una telecamera a infrarossi e una batteria. I piccoli scarafaggi sono ben equipaggiati per addentrarsi in posti angusti o tra le macerie per individuare i sopravvissuti ad eventi catastrofici, incidenti, salvando vite umane e animali.

Il team del dottor Sato ha condotto alcuni esperimenti per testare la capacità del robot di riconoscere la vita. Ha disposto blocchi di cemento di varie dimensioni su un’area di 25 metri quadrati e nascosto tra le macerie persone reali, ma anche lampade di calore, un microonde e un computer portatile, per rendere difficile la prova. I piccoli aiutanti robot sono riusciti a riconoscere le persone l’87% delle volte. Con alcuni miglioramenti questi insetti di salvataggio potrebbero entrare in commercio già entro 5 anni. Quando maledirete gli scarafaggi e tutti gli insetti, ricordatevi che uno di loro un giorno potrebbe salvarvi la vita.