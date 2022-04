Francesco Facchinetti confessa: “Sono egocentrico e narcisista”

Francesco Facchinetti, intervistato da Luca Casadei nel suo podcast “One More Time” ha voluto rivelare alcune cose molto intime di sé: “Mi definisco onnivoro, egocentrico e narcisista. Da un anno vado dalla psicologa, perché è ovvio che questo disturbo della personalità narcisista crea problematiche", ha esordito il conduttore/cantante/dj.

Facchinetti confessa di avere un rapporto non troppo sano con il denaro: “Negli ultimi 10 anni ho lavorato molte ore al giorno per comprarmi un quadro di Andy Warhol. Ogni giorno mi chiedevo: 'Perché ti alzi?', 'Per comprare un quadro di Andy Warhol', mi rispondevo. Ogni tanto mia madre mi chiede: ‘Perché giri con una Rolls Royce da 3-400mila euro?' e io dico: 'Lavoro tutto il giorno, se non avessi una Rolls non uscirei di casa. Perché devo avere attorno a me cose che mi rendono la giornata piacevole. Sono cose materiali? Sì. È destabilizzante raccontarlo? Sì, ma mi rasserenano'".

Il figlio del cantante e tastierista dei Pooh ha poi raccontato dei suoi esordi nel mondo della musica e dello spettacolo: "A scuola di Comunione e Liberazione lessi un libro di Don Giussani, su quanto è importante trovare il proprio Io. E io lo trovai dopo aver visto un concerto di Jovanotti, uno che non cantava e basta, ma usava la musica per comunicare il suo mondo".

Potete ascoltare la voce irriverente di Francesco Facchinetti su “105 Kaos” insieme a Sabrina Scampini. Sono in onda dal lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 20.00 in diretta in radio, su Radio 105, e in tv su Radio 105 Tv.