A Milano apre il primo Metabar del mondo ma solo per pochi giorni

Il bar del futuro è arrivato dritto a Milano. Si chiama Metabar e qui non troverete baristi, ma avatar che li sostituiranno in tutto e per tutto. Il locale, targato Heineken, è stato inaugurato il 6 aprile, ai Caselli Daziari di piazza Sempione a Milano e rimarrà aperto solo fino al 10 aprile. Qui si potrà vivere un'esperienza digitale unica nel suo genere. Il progetto è nato per il lancio dell'ultima nata di casa Heineken: la Heineken Silver, presentata, a marzo scorso solo in forma virtuale. Nel Metabar ci sono anche gli avatar-buttafuori, che regolano l'accesso al locale e una postazione per ospitare dj, questa volta veri però. C’è anche una stanza della musica dove i presenti, tramite una app, possono indicare il loro genere di musica preferito (che verrà poi riprodotta in base alla maggioranza). Il calendario eventi è fittissimo nei prossimi giorni; il bar sarà aperto al pubblico dalle 16 alle 20 e saranno presenti vari personaggi del mondo della musica e dell'arte tra cui Dardust, il comico Valerio Lundini e Manuelito Hell Raton.

Jan Bosselaers, marketing director Heineken Italia, ha presentato così l’iniziativa: "Siamo partiti dal metaverso per arrivare a Milano con un'installazione che sintetizza perfettamente questo percorso e che guarda al domani e alle nuove generazioni".